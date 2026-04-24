Около 26 тысяч электрокаров были поставлены клиентам всего за месяц

Китайская компания Xiaomi сообщила о быстром росте продаж своего электромобиля SU7. По данным компании, с момента запуска в марте 2026 года обновлённой версии клиентам уже поставлено около 26 тысяч электрокаров. Источник изображения: XiaomiГенеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь утверждает, что интерес к модели остаётся высоким: на момент 23 апреля компания получила ещё около 60 тысяч предварительных заказов на новую версию электроседана SU7. Автомобиль способен развивать скорость до 210 километров в час.

Обновлённый SU7 позиционируется как улучшенная версия первого электрокара Xiaomi и включает доработки по запасу хода, технологиям помощи водителю и безопасности. Модель стала ключевым шагом компании в конкуренции с такими крупными автопроизводителями, как Tesla и BYD, которые продают в год сотни тысяч электрокаров.

Xiaomi продолжит развивать свой автомобильный бизнес, планируя в будущем запуск новой модели – YU7 GT, которая будет представлена уже в следующем месяце. Помимо этого, китайская компания хочет в 2027 году выйти на рынок Европы, которая станет первым её зарубежным клиентом.