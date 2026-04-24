Nacvark
Xiaomi получила 60 тысяч заказов на обновлённые электрокары SU7
Около 26 тысяч электрокаров были поставлены клиентам всего за месяц

Китайская компания Xiaomi сообщила о быстром росте продаж своего электромобиля SU7. По данным компании, с момента запуска в марте 2026 года обновлённой версии клиентам уже поставлено около 26 тысяч электрокаров.Источник изображения: XiaomiГенеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь утверждает, что интерес к модели остаётся высоким: на момент 23 апреля компания получила ещё около 60 тысяч предварительных заказов на новую версию электроседана SU7. Автомобиль способен развивать скорость до 210 километров в час.

Обновлённый SU7 позиционируется как улучшенная версия первого электрокара Xiaomi и включает доработки по запасу хода, технологиям помощи водителю и безопасности. Модель стала ключевым шагом компании в конкуренции с такими крупными автопроизводителями, как Tesla и BYD, которые продают в год сотни тысяч электрокаров.

Xiaomi продолжит развивать свой автомобильный бизнес, планируя в будущем запуск новой модели – YU7 GT, которая будет представлена уже в следующем месяце. Помимо этого, китайская компания хочет в 2027 году выйти на рынок Европы, которая станет первым её зарубежным клиентом.

#xiaomi #электрокар #su7 #su7 ev
Источник: reuters.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области началось производство двигателей
+
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
1
«Ведомости»: Операторы мобильной связи хотят отсрочку на введение оплаты за трафик VPN
+
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
YouTube-блогер Dr. Semiconductor изготовил рабочие ячейки DRAM в чистой комнате садового сарая
+
Razer представила самый тонкий коврик для мыши Atlas Pro из закалённого стекла толщиной 1,9 мм
+
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
2

Популярные статьи

Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
5
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+
Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
+

Сейчас обсуждают

Роман Гессель
05:50
Это жара. Есть физиологические нормы для хомо сапиенс. Это именно 20-21 градус. При этой температуре организм человека не тратит энергию ни на охлаждение ни на нагрев.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
LastAtlant
02:26
Продавцы воздуха. Все описанные способы кражи данных требуют или непосредственной установки следяшего устройства на кабель видеосигнала или приемника электромагнитных сигналов в непосредственной близо...
В Британии выпустили устройство SilentGlass для блокировки вредоносного трафика между ПК и дисплеем
32Влад32
01:58
То ли еще будет.
Крупнейший НПЗ в Европе наращивает производство авиационного топлива из-за дефицита поставок
32Влад32
01:58
Хрень какая то.
В Британии выпустили устройство SilentGlass для блокировки вредоносного трафика между ПК и дисплеем
Shatun29
23:54
А гнать на них что собрались? То что в стоке не могут охладить?)))
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
Shatun29
23:52
Так пусть сразу список VPN которыми пользуются депутаты для ведения своего дела и их родня озвучат и всё, а то бл..ть никто не понимает откуда ноги растут. Долбодятлы ох..е.
В Госдуме предложили создать «белый список VPN» и защитить интернет для проверенных пользователей
Shatun29
23:49
Это точно новость из думы, а не из Кащенко?
Средства от продажи «красивых» автомобильных номеров предложили зачислять в федеральный бюджет
Shatun29
23:47
Потом опять будут стонать, что склады завалены товаром который нах никому не нужен и распродавать будут с ох..ным дисконтом, как уже было не раз.
СМИ: Samsung и Kingston снова повышают цены на свои твердотельные накопители
Shatun29
23:45
И кому это корыто на таких условиях сдалось?
«АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на Lada Vesta
Ghosteer
23:21
Работать чисто на тачку, которая будет всё время стоять у окна, так как ты не сможешь на ней даже потаксовать из за этих 30к в год лимита.. моразм конечно полный🤦‍♂️
«АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на Lada Vesta
