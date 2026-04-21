По данным Bloomberg, обязательная прокладка новых высоковольтных линий под землёй может быть отменена

Правительство Германии рассматривает изменение подхода к строительству магистральных линий электропередачи, которые необходимы для интеграции возобновляемой энергетики в единую энергетическую систему страны. По данным издания Bloomberg, немецкие власти хотят прекратить обязательную прокладку новых высоковольтных линий под землёй. Источник изображения: Bloomberg

Основная причина такого решения – значительный рост расходов на подобные проекты. Строительство новых линий электропередачи продолжается в Германии с 2010-х годов и направлено на передачу электроэнергии с северных регионов на юг, где сосредоточена промышленность. При этом строились линии электропередачи под землёй, в соответствии с современными стандартами.

Сейчас же речь идёт о возможном возвращении к воздушным линия электропередачи, то есть традиционным столбам с кабелями. По предварительной оценке, отмена обязательной прокладки линий электропередачи под землёй может в долгосрочной перспективе помочь высвободить десятки миллиардов евро.

Решение может стать важным поворотом в стратегии Германии по модернизации энергетической системы и достижению климатических целей. Переход на наземные линии электропередачи был в своё время обусловлен именно экологической повесткой.