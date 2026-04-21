При этом Кук останется в руководстве компании, но будет работать на другой должности

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), сменивший в 2011 году Стива Джобса (Steven «Steve» Jobs), покидает свой пост. Он станет исполнительным председателем совета директоров компании, что сократит круг его полномочий и влияние на компанию. Источник изображения: AppleВместо Кука компанию возглавит Джон Тернус (John Ternus) – старший вице-президент по компьютерной инженерии компании. Тернус руководит всеми отделами, связанными с разработкой аппаратной части цифровых устройств. Он находится в прямом подчинении Кука, в связи с чем его ещё в 2025 году называли основным кандидатов в преемники действующего генерального директора.

При этом, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, кадровые изменения вступят в силу только 1 сентября 2026 года. До этого времени Тим Кук будет исполнять обязанности генерального директора.

Готовящаяся отставка Тима Кука неоднократно обсуждалась в СМИ. Основная причина – возглавивший в 50 лет генеральный директор Apple уже отметил 65-й день рождение, что создаёт почву для выхода на пенсию. Сам Кук опровергал данную информацию, подчёркивая, что не представляет свою жизнь без Apple. Судя по всему, пенсии действительно не будет – Тим Кук останется в составе руководства компании, но уже на другой должности.