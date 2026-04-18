Власти намерены увеличить производство датчиков изображения, ожидая спрос на них в будущем

В Японии планируют предоставить компании Sony субсидии для строительства завода по производству датчиков изображения. Министр экономики, торговли и промышленности страны Рёсэй Акадзава оценивает размер льгот для японской компании в 60 миллиардов японских иен, то есть порядка 380 миллионов долларов США. Источник изображения: Reuters

Японский министр объясняет, что стране необходимо высокий уровень собственного производство датчиков изображения, поскольку они будут незаменимы для автономного вождения и физического искусственного интеллекта. По этой причине в Токио хотят помочь Sony наладить производство соответствующего оборудования в префектуре Кумамото на западе страны.

В настоящее время Sony является одним из ведущих производителем датчиков изображения, которые используются в том числе в смартфонах. Однако власти Японии прогнозируют, что в будущем спрос на такие датчики лишь вырастет, учитывая актуальные тенденции с внедрением искусственного интеллекта и технологий автономного вождения.