Разработкой месторождения занималась First Quantum Minerals, пока рудник не закрыли в 2023 из-за протестов

Правительство Панамы официально разрешило канадской компании First Quantum Minerals вывезти за пределы страны добытую медную руду на шахте Cobre Panama. Этот рудник является одним из крупнейших в мире открытых медных карьеров. В 2023 году добыча и разработка на руднике была прекращена из-за протестов местных жителей, возмущённых экологическими рисками и ростом налогов. Источник изображения: Reuters

С тех пор канадская компания не добывает новую медную руду и не вывозит уже добытую. Теперь же First Quantum Minerals разрешили вывезти примерно около 38 миллионов тонн уже добытой руды, которая хранится на складах Панамы, дожидаясь очереди на переработку.

Решение было принято для уменьшения экологических рисков, связанных с хранением большого количества медной руды. Помимо прочего, добытые 38 миллионов тонн руды могут быть переработаны примерно в 70 тысяч тонн меди.

При этом First Quantum Minerals по-прежнему не может возобновить добычу руды на шахте First Quantum Minerals. Тем не менее канадская компания планирует восстановить часть персонала, чтобы обеспечить вывоз руды для переработки. Не исключено, что в будущем Cobre Panama будет открыта вновь, а First Quantum Minerals вернётся к добыче медной руды.