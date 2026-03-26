Компании создали совместное предприятие в 2022 году

Компании Sony Group и Honda Motor из Японии отказались от совместного плана по созданию электрокара Afeela. Решение о прекращении разработки было принято спустя 4 года после создания совместного предприятия Sony Honda Mobility в 2022 году. Судьба совместного предприятие также находится под вопросом – компании пересмотрят сотрудничество. Источник изображения: Sony Honda MobilityНе уточняется, что именно стал причиной такого решения. В официальном пресс-релизе компании ссылаются на изменение стратегии Honda Motor относительно электрификации автомобилей, что лишает компанию возможности вывести электрокар Afeela 1 на рынок в соответствии с первоначальным планом.

Решение было принято всего за несколько месяцев до выпуска первых электрокаров с конвейера. Sony Honda Mobility обязалась вернуть средства всем клиентам, которые забронировали приобретение Afeela 1 в США. Стоимость электрокара начиналась от 89,9 тысяч долларов США. Бронь покупки электрокара стоимостью 200 долларов США была доступна только жителям штата Калифорния, где находятся производственные мощности по сборке.