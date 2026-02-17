Сайт Конференция
Nacvark
Bloomberg: Sony может перенести выход PlayStation 6 на 2029 год из-за ситуации на рынке памяти
Такое решение усугубит ситуацию на рынке потребительских компьютеров и консолей

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказало о серьёзных последствиях развития искусственного интеллекта (ИИ) для потребительских компьютеров и игровых консолей. Строительство центров обработки данных и развитие ИИ спровоцировало дефицит памяти, который привёл к росту цен. Как итог, крупные производители переориентировались на удовлетворение спроса в области ИИ, в том числе за счёт перераспределения производственных мощностей с потребительских товаров.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, ситуация с дефицитом памяти может также затронуть компании, разрабатывающие игровые консоли. Источники издания утверждают, что Sony может перенести выход PlayStation 6 на 2028 или даже 2029 год. Более того, компания Nintendo рассматривает возможность повышения цен на портативную консоль Switch 2 (базовая цена – 450 долларов) уже в этом году. Говоря об информации Bloomberg относительно PlayStation 6, следует подчеркнуть, что авторитетный инсайдер Том Хендерсон ранее говорил об отсутствии планов у Samsung выпускать новую консоль в ближайшие годы.

В материале издания акцентируют внимание на том, что такое решение со стороны производителей игровых консолей нарушит тщательно спланированную стратегию компаний по поддержанию вовлечённости пользователей между поколениями оборудованиями. Проще говоря, консоли не будут успевать за игровыми новинками.

Причём сама ситуация с нехваткой памяти для потребительского рынка не близится к решению, поскольку спрос на ИИ продолжает расти, а производители памяти делают акцент в первую очередь на удовлетворение растущего спроса со стороны крупных технологических корпораций.

#sony #nintendo #playstation 6 #playsation
Источник: bloomberg.com
