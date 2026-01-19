По данным издания, произошло это уже дважды за последние недели декабря - января

Издание The New York Times, проанализировав данные отслеживания судов, пишет, что Китай уже дважды за последние недели (конец декабря 2025 – начало января 2026) отработал манёвры по блокированию важных морских путей в регионе. Причём использовались для этого тысячи рыболовные судов, которые начали выполнять нетипичные для рыбной промышленности манёвры, формируя подобие «серой зоны» в акватории.

В материале издания объясняют, что рыболовные суда держались на месте, двигаясь организованно, а также формировали плотные линии и барьеры, которые растягивались на сотни километров в Восточно-Китайском море. Такие действия способны заблокировать на время судоходство, если Китаю понадобится объявить о невоенной морской блокаде Тайваня.

Иллюстрация The New York TimesПринимавшие участие в манёврах рыболовные судна описывают как подконтрольные «морской милиции» (maritime militia), которая следует государственным директивам. При этом, как подчёркивает The New York Times, это по-прежнему не военные корабли, поэтому другим странам будет тяжело противодействовать блокаде судоходства из де-юре коммерческих судов. Мотивация рыболовных судов следовать государственным директивам может объясняться субсидиями, которые выплачивает им правительство. Сами учения могут обосновать как отработка действия для «повышения безопасности» плавания в международных водах.