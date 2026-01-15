Компания Auterion провела её в сотрудничестве с представителями сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил США

Компания Auterion (США) объявила о первой известной демонстрации использования технологии автономного роя FPV-дронов для нанесения ударов по целям. Мероприятие при поддержке Kraken Kinetics прошло в Кэмп-Блэндинге, штат Флорида. На него были приглашены представители сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил и корпуса морской пехоты США.

В ходе данной демонстрации восемь дронов-камикадзе малой дальности с видом от первого лица и две платформы средней дальности с неподвижным крылом, объединённые в единую автономную сеть разработки Auterion, осуществили обнаружение, идентификацию и синхронное поражение цели. Генеральный директор компании Лоренц Майер подчеркнул, что автономный рой трансформируется из концепции в оперативную реальность, где FPV-дроны и барражирующие боеприпасы от разных производителей наносят скоординированные удары.

По мнению Майера, современные тенденции боевых действий требуют быстроты действий, поэтому программное обеспечение должно выполнять основную работу при обнаружении и наведении, а решение о нанесении ударов уже принимает оператор.

«Именно так можно сохранить контроль, не замедляя ход боя», – добавил он.

Auterion акцентирует внимание на том, что это первый известный случай, когда беспилотники от трёх разных производителей объединяются в автономный рой. Разработанное компанией программное обеспечение позволяет обеспечить совместимость, объединив различные системы в рамках одной архитектуры без привязки к конкретному поставщику.