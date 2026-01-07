Речь идёт о 113 тоннах золота, принадлежавших центральному банку страну

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало известно, что в первые годы его правления, в период с 2013 по 2016 год, Каракас перевёз в Швейцарию золото на сумму 4,14 миллиардов швейцарских франков (около 5,2 миллиардов долларов). Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на полученные таможенные данные.

Суммарно было перевезено 113 тонн золота, которыми владел Центральный банк Венесуэлы. В это время венесуэльское правительство распродавало своё золото, чтобы поддержать экономику страны. Однако уже в 2017 году, когда Европейский союз ввёл санкции против Венесуэлы, венесуэльское золото перестало поступать в Швейцарию.

По данным швейцарских СМИ, золотовалютные резервы Венесуэлы перенаправлялись в Швейцарию для дальнейшей переработки, сертификации и транспортировки в места назначения. По мнению аналитиков, в конечном итоге оно могло быть предназначено для стран Азии, с которыми сотрудничала Венесуэла. На территории Швейцарии находятся пять крупных аффинажных заводов, занимающихся переработкой золота.

Ранее была новость о том, что Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения. Швейцарские власти хотят обеспечить, чтобы средства не были выведены за пределы страны, пока законность их получения не будет доказана.