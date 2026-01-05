Этим решением компания подтверждает свою ориентированность на оборонную промышленность

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания L3Harris (США) близится к сделке по продаже AE Industrial Partners большей части своих акций из портфеля предприятий космической и двигательной отраслей. Речь идёт о различных космических двигателях и другом оборудовании, создававшемся для сотрудничества с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным издания, компания сохранит только 40% своих акций общей стоимостью около 845 миллионов долларов. Вырученные с продажи акций средства будут потрачены на новые инвестиции в производство ракет и ракетных двигателей, спрос на которые значительно вырос с 2022 года. В материале издания акцентируют внимание на том, что этим решением L3Harris демонстрирует свою ориентированность на оборонную промышленность.

Примечательно, что американская компания всё же сохранит за собой права на жидкостный ракетный двигатель RS-25, использующийся NASA в рамках программы по исследованию Луны «Артемида» (Artemida). Тем не менее, от других активов компания отказывается, что указывает на изменения в приоритетах.

Источники Reuters утверждают, что сделка может быть завершена уже во второй половине 2026 года. Представители L3Harris и AE Industrial Partners отказались комментировать данную информацию.