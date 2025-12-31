Точная сумма похищенных средств неизвестна, но речь идёт о десятках миллионов евро

С вечера 24 декабря в Германии закрываются большинство магазинов и банков, которые уходят на продолжительный период выходных в честь католического Рождества. Утром 29 декабря в банке Sparkasse в Гельзенкирхене (Северный Рейн-Вестфалия) сработала пожарная сигнализация, после чего выяснилось, что в здание проникли грабители, которые пробурили отверстие в хранилище и взломали банковские ячейки.

Точная сумма похищенных средств неизвестна, но речь может идти о десятках миллионов евро. По предварительным данным, от 10 до 90 миллионов евро были похищены. Средства принадлежали немцам, которые откладывали в банке свои сбережения. В немецких СМИ приводят слова клиентов банка, которые были шокированы, когда узнали об ограблении и хищении своих средств.

Правоохранительные органы обнародовали всю возможную информацию и расследуют ограбление. Нюанс в том, что улик крайне мало: свидетели видели лишь нескольких мужчин, несущих большие сумки по лестничной клетке соседнего паркинга, а также рано утром в понедельник из гаража выехал чёрный Audi RS 6, внутри которого находились люди в масках. Позже выяснилось, что зафиксированный автомобиль был угнан в более чем 200 километраж от Гельзенкирхена.

Следствие пришло к выводу, что в ходе ограбления было задействовано профессиональное оборудование. Отсутствие каких-либо явных улик говорит о том, что грабители были профессионалами, имеющими детальный план действий.