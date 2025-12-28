Всего треть швейцарской армии полностью обеспечена вооружением

Главнокомандующий Вооружённых сил Швейцарии Томас Зюссли в интервью местному изданию Neue Zürcher Zeitung рассказал о критическом дефиците вооружений в швейцарской армии, а также медленных темпах перевооружения, несмотря на рост угрозы безопасности в Европе.

По оценкам Зюссли, швейцарские вооружённые силы готовы к противодействию диверсиям или кибератакам со стороны неправительственных организаций, но при этом военные не смогут противостоять в случае полномасштабного военного конфликта или даже ударов по Швейцарии с больших расстояний. Швейцарский офицер подчеркнул, что только треть военнослужащих полностью обеспечены вооружением.

Швейцарское правительство уже работает над тем, чтобы ускорить темпы перевооружения, закупая истребители пятого поколения F-35A и боеприпасы, но всё это сталкивается с политической критикой, особенно в отношении расходов, связанных с закупкой тяжёлого вооружения. При таких темпах швейцарская армия достигнет боеспособности только к 2050 году.

Численность Вооружённых сил Швейцарии составляет почти 150 тысяч человек, учитывая активный призыв граждан для прохождения первоначальной военной подготовки. В то же время уровень финансирования швейцарской армии составляет менее 1% от ВВП страны, а именно – 7 миллиардов долларов.