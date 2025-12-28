Сайт Конференция
Nacvark
ВС Швейцарии смогут достичь боеспособности только к 2050 году
Всего треть швейцарской армии полностью обеспечена вооружением

Главнокомандующий Вооружённых сил Швейцарии Томас Зюссли в интервью местному изданию Neue Zürcher Zeitung рассказал о критическом дефиците вооружений в швейцарской армии, а также медленных темпах перевооружения, несмотря на рост угрозы безопасности в Европе.

По оценкам Зюссли, швейцарские вооружённые силы готовы к противодействию диверсиям или кибератакам со стороны неправительственных организаций, но при этом военные не смогут противостоять в случае полномасштабного военного конфликта или даже ударов по Швейцарии с больших расстояний. Швейцарский офицер подчеркнул, что только треть военнослужащих полностью обеспечены вооружением.

Швейцарское правительство уже работает над тем, чтобы ускорить темпы перевооружения, закупая истребители пятого поколения F-35A и боеприпасы, но всё это сталкивается с политической критикой, особенно в отношении расходов, связанных с закупкой тяжёлого вооружения. При таких темпах швейцарская армия достигнет боеспособности только к 2050 году.

Численность Вооружённых сил Швейцарии составляет почти 150 тысяч человек, учитывая активный призыв граждан для прохождения первоначальной военной подготовки. В то же время уровень финансирования швейцарской армии составляет менее 1% от ВВП страны, а именно – 7 миллиардов долларов.

#швейцария
Источник: nzz.ch
Сейчас обсуждают

Зю
04:22
Чёт в последние дни даже ночью всё работает. Странно
Российские операторы мобильной связи начали привлекать абонентов доступом к нейросетям без VPN
Hru
04:05
Вот
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
Hru
04:04
Хз че они там меряли. У меня вполне себе 9800 тащит
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
valderm
02:45
я такого даже под настойкой из мухоморов не написал бы, хотя знаю как ее делать 😂
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
valderm
02:39
вот если бы качество выпускаемых игр выросло, я бы понял рост цен на видеокарты, а так - да ну их нафиг 😂
В ближайшие месяцы цены на видеокарты могут вырасти до 2 раз относительно MSRP
slikts
01:05
Шавки из под шконки...
InfoBRICS: Литовские спецслужбы получают спецполномочия для преследования граждан, связанных с РФ
Ilikethat
00:54
И тут сотрудников наи...обманули. Для компании расходы составят 4 млн. $ в месяц. По сути компания получила безпроцентный кредит на 240 млн $ на 5 лет. А сотрудники получат по 7,3 тыс $ в месяц. Что ...
Глава Fibrebond добился выплаты сотрудникам премии в размере $443 000 после продажи компании
32Влад32
00:34
Лучше бы цены на тарифы снизили.
Российские операторы мобильной связи начали привлекать абонентов доступом к нейросетям без VPN
Garthar
00:31
Разница огромна на самом деле. Мыло, четкость фигуры, густота волос. Правый снимок это уровень ПК года эдак 2010 может быть. Основная проблема сони какраз то, что на ps5 ты не поиграешь в игры с ps2 н...
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
PavloAlex
00:27
Соглашусь, именно по этому у меня консоль в простое стоит, практически всё время)
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
