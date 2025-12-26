В 2020 году между странами начался пограничный конфликт, который повлиял на стратегию Нью-Дели

Издание The Wall Street Journal пишет, что власти Индии начали тратить сотни миллионов долларов на строительство инфраструктуры в Гималаях, которая может пригодиться военным в случае обострения пограничного конфликта с Китаем. Речь идёт об автомобильных дорогах, туннелях, взлётно-посадочных полосах и других элементов инфраструктуры.

В материале издания отмечают, что Китай, в отличие от Индии, уже давно развивает инфраструктуру в этом регионе. В то же время, Нью-Дели практически ничего не сделал, чтобы сравнять свои возможности с Пекином. Однако после 2020 года, когда Китай и Индия столкнулись в спорном регионе Аксайчин, индийское правительство всё же начало работу над исправлением ошибок.

Одним из амбициозных проектов является тоннель Зоджи-Ла, прокладываемый в горах северной Индии на высоте около 3,5 километров. Стоимость проекта составляет около 750 миллионов долларов, но это единственная возможность обеспечить полноценный доступ к региону Ладакх, который может быть отрезан от остальной части Индии в случае сильных снегопадов. Помимо этого, индийские власти строят новые дороги на пути к озеру Пангонг-Цо, которое неоднократно становилось конфликтным для китайских и индийских военных. Строительство новых вертолётных площадок и взлётно-посадочных полос вдоль северной границы также способствует улучшению логистики.

The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что до 2020 года Индия принципиально отказывалась застраивать северную границу, рассчитывая на способность Гималайских гор сдержать наступление китайской армии. В конечном итоге стратегия была пересмотрена, поскольку Китай наоборот, нарастил темпы строительства инфраструктуры и чувствует себя в горах более свободно.

В 2020 году между Индией и Китаем начался пограничный конфликт, связанный с принадлежностью спорного региона Аксайчин. Тогда индийские военные столкнулись со значительными трудностями из-за неразвитой логистики и отсутствия военной техники, способной действовать в условиях горной местности. Как итог, китайская армия смогла в считанные дни расположить в спорном регионе контингент войск, в то время как индийским военным пришлось ждать подкрепление в течение недели.