Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на местные СМИ

В субботу иранские власти заявили о перехвате иностранного танкера, подозреваемого в перевозке контрабандного топлива. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на информацию местного издания Fars Agency News (управляется Корпусом стражей исламской революции Ирана).

Председатель суда южной провинции Хормозган Моджтаба Гахремани, чьи слова приводят местные СМИ, заявил, что было задержано 18 членов экипажа танкера. Само судно перевозило примерно 37 тысяч баррелей нефти (около 6 миллионов литров). Время задержания, пункт назначения и гражданство танкера Ираном не раскрывается.

Информация о перехвате Ираном нефтяного танкера появилась спустя несколько дней, как США аналогичным образом задержали подсанкционное судно с нефтью у берегов Венесуэлы. Издание The Wall Street Journal также писало, что американский спецназ проводил операцию в Индийском океане по задержанию торгового судно, которое перевозило товары двойного назначения из Китая в Иран. В Тегеране не подтвердили связь задержания танкера в Оманском заливе с недавними перехватами судов властями США.