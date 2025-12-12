Киев имеет долгосрочные намерения по приобретению шведских истребителей, а также заинтересован получить некоторые модели уже в ближайшие годы

В этом году Украина сообщила о намерениях приобрести более 200 истребителей у Франции и Швеции. При этом Киев ещё не заключил ни одного контракта, поэтому сложно говорить, в какие сроки, по какой цене и когда украинские военно-воздушные силы получат новые самолёты. Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью изданию Breaking Defense рассказал, как обстоят дела с обсуждением поставок Украине шведских истребителей JAS 39 Gripen, а также прокомментировал возможные сроки.

По его словам, в случае оформления Киевом официального заказа на новые истребители Gripen E, производство первой партии займет не менее трёх лет без возможности ускорения этого процесса. Однако окончательные сроки озвучить может только производитель, то есть компания Saab.

В то же время Швеция готова поставить Украине истребители Gripen C/D, доставка которых, по оценкам Йонсона, будет осуществлена быстрее, чем за три года. Окончательное решение зависит от Киева, который до сих пор не заключил контракт с Saab.

В интервью Пол Йонсон объяснил, что какие-либо варианты поставок, включая передачу Украине уже произведённых шведских Gripen C/D, возможны только после принятия украинскими властями решения о подписании контракта с Saab. Следует подчеркнуть, что Украина вряд ли сможет профинансировать закупку, пока не получит от Европейского союза «репарационный кредит» или другой формат финансирования.