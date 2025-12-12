Сайт Конференция
Nacvark
Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей JAS 39 Gripen C/D в ближайшие годы
Киев имеет долгосрочные намерения по приобретению шведских истребителей, а также заинтересован получить некоторые модели уже в ближайшие годы

В этом году Украина сообщила о намерениях приобрести более 200 истребителей у Франции и Швеции. При этом Киев ещё не заключил ни одного контракта, поэтому сложно говорить, в какие сроки, по какой цене и когда украинские военно-воздушные силы получат новые самолёты. Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью изданию Breaking Defense рассказал, как обстоят дела с обсуждением поставок Украине шведских истребителей JAS 39 Gripen, а также прокомментировал возможные сроки.

По его словам, в случае оформления Киевом официального заказа на новые истребители Gripen E, производство первой партии займет не менее трёх лет без возможности ускорения этого процесса. Однако окончательные сроки озвучить может только производитель, то есть компания Saab.

В то же время Швеция готова поставить Украине истребители Gripen C/D, доставка которых, по оценкам Йонсона, будет осуществлена быстрее, чем за три года. Окончательное решение зависит от Киева, который до сих пор не заключил контракт с Saab.

В интервью Пол Йонсон объяснил, что какие-либо варианты поставок, включая передачу Украине уже произведённых шведских Gripen C/D, возможны только после принятия украинскими властями решения о подписании контракта с Saab. Следует подчеркнуть, что Украина вряд ли сможет профинансировать закупку, пока не получит от Европейского союза «репарационный кредит» или другой формат финансирования.

#украина #швеция #gripen #gripen c/d
Источник: breakingdefense.com
Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шиза Бернигана
13:33
Он говорил у него wqhd ,а на фото пое какое то
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Welsper
13:31
5 стационарников (на 5-х.) +1 простенький в гараже, +2 ноута, +1 как NAS. +5 серваков в стойке на балконе (с пред. работой связано, отключены сейчас). +4 старых/резервных в "чулане". +8 мелких типа De...
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
prick
13:25
Монитор нищука конченного, его столу лет 30, если не 40. Откуда там деньги на выплату по кредиту?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шиза Бернигана
13:24
Скорее всего.Ну а пустые коробки на столе вообще апофеоз.А монь это да
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
prick
13:23
Да, нет у этой нищенки столько денег, даже на кредит. Он не в состоянии платить столько даже по кредиту. Единственное, что он мог взять в кредит - это вшивую 5070
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шиза Бернигана
13:22
Слышал ,что Непран за 5090 почку продал,не в курсе ? Кредит этому олуху электрику вряд ли кто бы дал.Он явно еще за прошлые не расплатился
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шиза Бернигана
13:19
Да слабоумный это мягко сказано.Мне кажется они оба один специнтернат для уо не окончили даже с Берниганом..Прям братья по разуму.Точнее его отсутствию.Но что оба больные шизофреники нет сомнений
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
prick
13:18
Дегенерат слабоумный, когда тебя уже забанят, ты уже огромную кучу пунктов правил нарушил: 3.5, 3.9, 3.10, 3.14, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Johan_WTF
13:16
У шведов пришло время списывать старые самолёты?
Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей JAS 39 Gripen C/D в ближайшие годы
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шиза Бернигана
13:15
Они скорее тебя забанят)))) Ты второй день уже ждешь ждешь)).А Бот главный это ты.Который достал просто весь сайт уже.Какая печаль.Никто не проникся непрановской 5090 и приступам паркинсона у персов.Т...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
