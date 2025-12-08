Сайт Конференция
Корпус морской пехоты США заказал барражирующие боеприпасы на сумму $42,5 млн
Суммарно будет поставлено 600 дронов-камикадзе

Компания Teledyne FLIR Defense (дочернее предприятие Teledyne Technologies Incorporated) сообщила о получении контракта от Корпуса морской пехоты США на поставку 600 барражирующих боеприпасов Rogue 1 и наземных станций управления к ним. Общая стоимость контракта составляет 42,5 миллиона долларов.

Отмечается, что дроны-камикадзе данного типа продемонстрировали высокий уровень эффективности во время учений по борьбе с движущейся и неподвижной бронетехникой, небронированной техникой и спешенными целями. Барражирующие боеприпасы поддерживают модульную боевую нагрузку, которую можно менять в зависимости от цели. Rogue 1 может возвращаться на базу в случае отмены миссии.

Rogue 1 оснащён усовершенствованными электрооптическими и тепловизионными камерами FLIR Boson 640 для разведки и обнаружения целей в любое время суток. Дрон-камикадзе также оборудован системой датчиков, обеспечивающих точное наведение на цель.

Примечательно, что если поделить общую стоимость контракта на количество заказанных дронов-камикадзе, можно получить ориентировочную стоимость Rogue 1 в рамках государственного заказа – около 70 тысяч долларов за единицу. В 2024 году при заказе 127 барражирующих боеприпасов за 12 миллионов долларов стоимость была выше – более 90 тысяч долларов за единицу. Таким образом, с тех пор дроны-камикадзе для американских морпехов подешевели, хотя стоимость по-прежнему выше, чем цена ударного беспилотника на дальние расстояния.

#сша #барражирующие боеприпасы #корпус морской пехоты сша
Источник: defense.flir.com
