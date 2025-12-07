Как сообщают польские СМИ, Embraer проводит маркетинговую компанию, пытаясь зарекомендовать свою продукцию

Компания Embraer (Бразилия) проводит маркетинговую кампанию в Польше, продвигая свой военно-транспортный самолёт KC-390 Millenium, который рассматривается как конкурент американскому C-130 Hercules. Как сообщают польские СМИ, один из самолётов был доставлен на территорию страны для демонстрации пилотам и польской оборонной промышленности. По итогам демонстрации было подписано предварительное соглашение о сотрудничестве с объединением оборонно-промышленного комплекса Польши Polska Grupa Zbrojeniowa.

Бразильская компания предлагает Варшаве частичную локализацию производства KC-390 Millenium. Речь идёт о техническом обслуживании, ремонте и окончательной сборке самолётов польскими компаниями. Предполагается, что такой формат может заинтересовать Польшу, тем более, с учётом превосходства KC-390 по всем техническим характеристикам над C-130.

KC-390 Millenium уже находится на вооружении ряда стран Европы, которые работают над локализацией производства бразильского самолёта. Ожидается, что больше половины комплектующих самолёта будет производиться в Европе, в частности, в Швеции и Чехии. В Польше планируют заменить устаревшие C-130 Hercules. Среди претендентов на контракт – A400M Atlas , KC-390 Millennium и C-130J Super.