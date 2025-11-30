Сайт Конференция
Nacvark
В Нидерландах ищут временное решение для борьбы с БПЛА до получения зенитных установок Skyranger
Первые поставки Skyranger 30 произойдут только к 2028 году, но Амстердам чувствует угрозу от БПЛА уже сейчас

Министерство обороны Нидерландов планирует вооружиться новой системой противовоздушной обороны малой дальности, которая станет временным решением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пока военные ожидают поставок зенитных установок Skyranger 30 от компании Rheinmetall. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на ответ государственного секретаря по обороне Гейса Туинмана на парламентский запрос.

Первые поставки Skyranger 30 начнутся только в 2028 году, но Амстердам чувствует угрозу от БПЛА уже сейчас, учитывая пролёты неизвестных дронов над военными объектами и критической инфраструктурой. По этой причине рассматривается временное решение – собрать «дронобойку» из того, что есть в наличии. Военные интегрируют дистанционно управляемый боевой модуль на колёсную бронетехнику, фактически создав основу для формирования мобильных групп противовоздушной обороны.

Такое временное решение до получения Skyranger 30 является частью дополнительных расходов на средства противодействия БПЛА в размере от 1 до 2,5 миллиардов евро. Представители Министерства обороны Нидерландов отказались озвучивать количество планируемых к созданию «дронобоек» и их стоимость, сославшись на соображения оперативной безопасности. По данным Defense News, в Нидерландах ещё не приняли решение, какая компания создаст (соединит модуль и колёсную платформу) временное решение для борьбы с БПЛА.

#бпла #нидерланды #skyranger #skyranger 30
Источник: defensenews.com
Сейчас обсуждают

Den Fed
04:49
а зачем тебе рингтоны ?
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
linux4ever
00:55
Кот бы сомневался, мечтает о том, что мессия подарит ему много гойских рабов. >В 2024 году Лоуб выступил с речью, в которой высказал мнение, что Мессией будет инопланетянин, прибывший из космоса
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
Александр Сечков
00:49
Для автора это не важно)))
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
AnLesha
00:48
Ахах, спасибо)
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
AnLesha
00:48
Спасибо
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
AnLesha
00:48
Благодарю
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
beltar
00:27
Куда смотрит правительство? Действия РКН уже явно попадают под категорию диверсия. Пора уже полностью останавливать действие этой конторы и начинать расследование. При этом действия РКН полностью подр...
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
daimos
00:14
Заголовок дурацкий, нельзя так сказать ни об одном фильме, просто они неиспорчены
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
slikts
23:06
Nacvark, она их произвела??? *Валенок, подавись пятю сребрениками!
Дания отправила в Аргентину первую партию проданных истребителей F-16
32Влад32
23:01
Скоро состоится контакт.
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
