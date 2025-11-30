Первые поставки Skyranger 30 произойдут только к 2028 году, но Амстердам чувствует угрозу от БПЛА уже сейчас

Министерство обороны Нидерландов планирует вооружиться новой системой противовоздушной обороны малой дальности, которая станет временным решением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пока военные ожидают поставок зенитных установок Skyranger 30 от компании Rheinmetall. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на ответ государственного секретаря по обороне Гейса Туинмана на парламентский запрос.

Первые поставки Skyranger 30 начнутся только в 2028 году, но Амстердам чувствует угрозу от БПЛА уже сейчас, учитывая пролёты неизвестных дронов над военными объектами и критической инфраструктурой. По этой причине рассматривается временное решение – собрать «дронобойку» из того, что есть в наличии. Военные интегрируют дистанционно управляемый боевой модуль на колёсную бронетехнику, фактически создав основу для формирования мобильных групп противовоздушной обороны.

Такое временное решение до получения Skyranger 30 является частью дополнительных расходов на средства противодействия БПЛА в размере от 1 до 2,5 миллиардов евро. Представители Министерства обороны Нидерландов отказались озвучивать количество планируемых к созданию «дронобоек» и их стоимость, сославшись на соображения оперативной безопасности. По данным Defense News, в Нидерландах ещё не приняли решение, какая компания создаст (соединит модуль и колёсную платформу) временное решение для борьбы с БПЛА.