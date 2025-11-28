Более 500 дронов могли быть сожжены, но им нашли другое применение

В штате Флорида были конфискованы более 500 китайских беспилотников, которые планировалось отправить на мусоросжигательный завод. Однако военные взяли инициативу в свою руку, спася дроны из Китая от сожжения – теперь их будет использовать Командование специальных операций США (SOCOM) в качестве тренировочных мишеней. Об этом сообщает издание Bloomberg, чью информацию подтвердили SOCOM.

Уже в декабре спецназ организует трёхдневные учения, на которых военные проведут стрельбу из дробовиков и другого оружия для выявления наиболее эффективного способа по противодействию дронам. Большее количество дронов китайского производства будет использовано на другом учебном мероприятии, где отдельное внимание также уделят дробовикам, как крайнему способу борьбы с дронами.

В материале Bloomberg напоминают о том, что крупнейшие в истории США учения подобного рода прошли в сентябре, в лагере Аттербери, где военные с помощью электромагнитного оружия обезвредили сразу 49 дронов. Таким образом, запланированные тренировки с участием китайских дронов станут более крупными учениями, позволяющими одновременно отработать навыки военных и изучить различные возможности по борьбе с беспилотниками.