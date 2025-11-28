Так называемый «ночной дозор» докладывает правительству о действиях американского президента за ночь

Издание The Guardian, ссылаясь на датские СМИ, пишет, что в составе Министерства иностранных дел утвердили подразделение, которое занимается мониторингом заявлений и действий президента США Дональда Трампа. Так называемый «ночной дозор» ежедневно заступает на дежурство в 17:00 и занимается мониторингом до 07:00, отчитываясь перед правительством о событиях за ночь.

Предполагается, что новый отдел был создан после того, как весной этого года между США и Данией возник конфликт относительно территориальных претензий на Данию. Тогда Трамп не исключал, что Вашингтон установит контроль над арктическим островом военной силой, хотя обе страны являлись членами НАТО. В конечном итоге США утратили интерес к Гренландии, по крайней мере, публично этот вопрос больше не поднимался.

Между странами существенная разница во времени – целых шесть часов. Американский президент традиционно принимает большую часть решений вечером по местному времени, когда в Дании ночь и правительство недоступно. Созданная в составе министерства иностранных дел служба позволяет правительству уже к утру быть в курсе о действиях, которые предпринял Трамп, пока Копенгаген спал.