Американские военные не раскрывают своих подрядчиков

Представитель Космических сил США, чьи слова приводит издание Defense One, заявил, что ведомство заключило контракты с компаниями на разработке прототипов орбитальных перехватчиков в рамках программы по разработке многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome).

Контракты были заключены в рамках ускоренной процедуры, направленной на разработку экспериментальных технологий. В Пентагоне не раскрывают, кто получил контракты на разработку орбитальных перехватчиков, ссылаясь на секретность программы. Однако военные утверждают, что процесс отбора подрядчиков был «скрупулёзным и тщательным».

«Космические силы США возглавят динамичную работу в сотрудничестве с промышленностью по разработке, демонстрации и поставке прототипов перехватчиков», – добавил представитель ведомства.

Ранее издание Reuters сообщало о трудностях, с которыми столкнулась программа по разработке ПРО «Золотой купол» из-за шатдауна. Прекращение работы правительства США помешало военным заключить контракты, необходимые для продвижения программы в соответствии с планом. При этом нет официальной информации о прогрессе программы, поскольку Пентагон засекретил всю информацию и отказывается от каких-либо предварительных заявлений, в том числе для своих подрядчиков и лидеров промышленности.