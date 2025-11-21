Компания Baykar настаивает на том, что это первый известный случай «прямого попадания» по F-16 с помощью дрона

Компания Baykar (Турция) сообщила о проведённых очередных испытаниях беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar Kızılelma, который выполнил полёт в тесном строю с истребителем F-16 американского производства, в то время как другой самолёт аналогичной модели выступал в качестве «мишени» для турецкого беспилотника.

Kızılelma с помощью радара MURAD AESA, разработанного турецкой компанией ASELSAN, успешно обнаружил «самолёт-мишень» F-16 на расстоянии почти 50 километров. После этого он начал преследовать истребитель, осуществил захват цели и нанёс имитированное электронное поражение ракетой класса «воздух – воздух» GÖKDOĞAN. В ходе симуляции турецкий БПЛА успешно поразил F-16 виртуальным попаданием.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Таким образом, Bayraktar Kızılelma одновременно продемонстрировал и совместимость с F-16 во время совместного патрулирования, и возможности по нанесению поражения высокоманёвренным истребителям противника. Помимо прочего, была доказана эффективность других вооружений турецкого производства – радара MURAD AESA и ракеты GÖKDOĞAN . В пресс-релизе компании акцентируют внимание на том, что это был первый случай «прямого попадания» по F-16 с помощью дрона.