Новые предприятия должны участвовать в цепочках поставок, связанных с поставками боеприпасов армии

В Великобритании были определены 13 потенциальных площадок для строительства новых заводов, участвующих в производстве боеприпасов для вооружённых сил. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на заявление правительства страны.

Лондон намерен возродить производство боеприпасов и взрывчатых веществ, положив конец двадцатилетней зависимости от импорта иностранных снарядов. В рамках стратегического плана обороны британское правительство поставило цель построить как минимум шесть заводов, постоянно производящих боеприпасы на случай вооружённого конфликта.

В числе потенциальных площадок для строительства различные города на территории всей страны, начиная от Уэльса, заканчивая северо-востоком Англии и Шотландией. Ожидается, что строительство первого завода произойдёт уже в следующем году. Предприятие будет выпускать боеприпасы и другие компоненты, необходимые для снарядов.

Bloomberg напоминает о том, что в производстве пороха для боеприпасов используется нитроцеллюлоза, которая делается из хлопкового волокна, а крупнейшим его экспортёром является Китай. Компания BAE Systems предлагает Великобритании новую технологию производства, исключающую потребность в нитроцеллюлозе, что позволит производить боеприпасы без необходимости импорта сырья из Китая.