Решение обусловлено недавним повреждением железнодорожных участков

За последние несколько дней в Польше произошло два инцидента с повреждением железной дороги на участках, связанных с отправкой военных грузов на территорию Украины. Прокуратура страны расследует инцидент, рассматривая версию с осуществлением диверсии на железной дороге в интересах иностранной разведки против государства.

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что теперь силы территориальной обороны будут привлечены к охране железных дорог. Они будут патрулировать железнодорожные линии на востоке страны, уделяя особое внимание критически важным объектам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, железнодорожным станциям, стрелочным переводам и устройствам управления железнодорожным движением.

Силы территориальной обороны Польши будут использовать беспилотные летательные аппараты для более эффективного патрулирования, а уже с сегодняшнего дня их операции поддержит вертолёт.

Министерство обороны Польши участвует в выяснении обстоятельств недавних диверсий на железной дороге, привлекая территориальную оборону для инспектирования участков в целях оказания содействия расследованию.