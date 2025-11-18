Наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где проведёт встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщает издание Reuters, страны намерены заключить соглашения в сфере обороны, ядерной энергетики и искусственного интеллекта.

Среди актуальных вопросов – предоставление Саудовской Аравии гарантий безопасности США, а также наращивание военного сотрудничества, включая продажу Эр-Рияду истребителей пятого поколения F-35. Помимо этого, Трамп планирует поднять вопрос Авраамских соглашений, суть которых заключается в нормализации отношений ближневосточных стран с Израилем при посредничестве США.

Саудовская Аравия намерена развивать гражданскую ядерную программу, в то время как США требуют от страны не обогащать и не перерабатывать уран. По данным Reuters, этот вопрос войдёт в список обсуждаемых на встрече наследного принца и американского президента.

В Эр-Рияде также хотят развивать искусственный интеллект, для чего стране нужен доступ к передовым чипам американского производства. Объединённые Арабские Эмираты уже заключили с США многомиллиардное соглашение на предоставление доступа к технологиям и строительство дата-центров, поэтому Саудовская Аравия может поступить аналогично.