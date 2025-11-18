Сайт Конференция
Nacvark
Reuters: США и Саудовская Аравия готовят соглашение в сфере обороны и ядерной энергетики
Наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где проведёт встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщает издание Reuters, страны намерены заключить соглашения в сфере обороны, ядерной энергетики и искусственного интеллекта.

Среди актуальных вопросов – предоставление Саудовской Аравии гарантий безопасности США, а также наращивание военного сотрудничества, включая продажу Эр-Рияду истребителей пятого поколения F-35. Помимо этого, Трамп планирует поднять вопрос Авраамских соглашений, суть которых заключается в нормализации отношений ближневосточных стран с Израилем при посредничестве США.

Саудовская Аравия намерена развивать гражданскую ядерную программу, в то время как США требуют от страны не обогащать и не перерабатывать уран. По данным Reuters, этот вопрос войдёт в список обсуждаемых на встрече наследного принца и американского президента.

В Эр-Рияде также хотят развивать искусственный интеллект, для чего стране нужен доступ к передовым чипам американского производства. Объединённые Арабские Эмираты уже заключили с США многомиллиардное соглашение на предоставление доступа к технологиям и строительство дата-центров, поэтому Саудовская Аравия может поступить аналогично.

#сша #саудовская аравия
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

b0n3z
02:15
ну этти, которые травят людей химтрэйлами, рептилоиды наверное
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
Никита Абсалямов
01:34
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
козлина
01:00
ну хтобы сомневался... Пшечка-курва, обязательно на злых русских всё свалит. Наверняка это были Петров и Баширов, которым сам лично Путин давал указания
Государства Евросоюза собрались создать «коридор мобильности» для ускорения развёртывания сил НАТО
Никита Абсалямов
00:53
Ну с этой S3 Trio3D толку нет мучатся, надо тестовый стенд под 1 пень собирать + win95, и процессора лучше 2 с ммх и без него. Ну и ко всему этому S3 Virge искать, у меня вот есть две, но обе глючат н...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
00:50
Ну у меня в детстве на Voodoo 1 точно работало.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
VRoman
00:38
Очень рад, что процессоры основанные на прежних кристаллах не назвали 300й линейкой. Хотя бы названия не стали взвинчивать чтобы представлять эти процессоры в виде чего-то нового из-за 100 МГц буста и...
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Valerij Zviozdkin
00:28
Дон волга подземный водовод 76 км.Глобальное потепление наводит на такие мысли,извините.
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
Valerij Zviozdkin
00:27
Дон Волга подземный водовод 76 км и ничего не мелеет:(
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
Valerij Zviozdkin
00:24
Ядерные контейнеровозы,танкеры,газовозы,нии суда.это умно.
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
HP91
00:02
Это не поколение z , а жертвы ЕГЭ 😂
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
