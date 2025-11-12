По данным региональных СМИ, весь экипаж погиб

Вчера в юго-востоке Грузии, на территории муниципалитета Сигнахи, потерпел крушение военно-транспортный самолёт C-130 военно-воздушных сил Турции, следовавший из Азербайджана. На борту самолёта находилось 20 турецких военнослужащих. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, которая осложнена плохой видимостью и труднопроходимой местностью.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полётов. При этом, по данным грузинской стороны, турецкий самолёт исчез с радаров спустя несколько минут после того, как вошёл в воздушное пространство страны. Никаких сигналов бедствия экипаж не посылал, то есть, крушение произошло внезапно.

По данным азербайджанского издания AnewZ, обозревающего события в регионе, все находившиеся на борту военнослужащие погибли. Официальной информации о судьбе экипажа на данный момент нет. Сообщается, что C-130 перевозил запасные части для истребителей F-16, а на его борту были специалисты по обслуживанию данного самолёта. Первичный осмотр не выявил внешних следов воздействия, то есть отсутствуют признаки сбития C-130 системами противовоздушной обороны.