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Nacvark
Армия США испытывает в Германии радар EchoShield для обнаружения БПЛА
Он устанавливается на бронемашины Stryker

Армия Соединённых Штатов Америки испытывает на полигоне Хоэнфельс в Германии радар EchoShild, предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Военнослужащие 2-го кавалерийского полка (5-й армейский корпус) установили данный радар на бронетранспортёр Stryker. Во время полевых испытаний устройство успешно обнаружило активность беспилотника, после чего передало информацию о его местоположении на устройство. Таким образом, подразделение, в режиме реального времени, получило информацию о передвижении беспилотника и имело возможность для его поражения или объезда.

Производитель объясняет, что EchoShild является программно-определяемым импульсно-доплеровским радаром средней дальности, основной целью которого является выявление непредсказуемых воздушных угроз, таких как беспилотники, которые остаются незамеченными для обычных радиолокационных станций. В первую очередь данные радары предназначены для манёвренной техники, чтобы обеспечить безопасное перемещение личного состава во время выполнения боевой задачи.

Испытания проходят в рамках программы Flytrap, направленной на полевые испытания средств противодействия БПЛА.

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#сша #германия #бпла
Источник: defence-industry.eu
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artem0xa
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На форуме оверклокеров удивились rebar'у. Что следующее, статья про влияние xmp профиля на производительность?
Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
TheDronBit
03:18
А я с 9800x3d и 9070хт в буй не дую, а 2к все на ультра и не нужны танцы с бубном, особенно после интела и нвидиа гора с плеч. Спасибо за хороший софт, красные)
Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
Garthar
02:57
Тут вопрос в том, когда всплывут подарки из пакистана и СК. Хотя ИРАН уже сделал США больно так как они понимают. Ждем реакции США
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
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