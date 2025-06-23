Он устанавливается на бронемашины Stryker

Армия Соединённых Штатов Америки испытывает на полигоне Хоэнфельс в Германии радар EchoShild, предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Военнослужащие 2-го кавалерийского полка (5-й армейский корпус) установили данный радар на бронетранспортёр Stryker. Во время полевых испытаний устройство успешно обнаружило активность беспилотника, после чего передало информацию о его местоположении на устройство. Таким образом, подразделение, в режиме реального времени, получило информацию о передвижении беспилотника и имело возможность для его поражения или объезда.

Производитель объясняет, что EchoShild является программно-определяемым импульсно-доплеровским радаром средней дальности, основной целью которого является выявление непредсказуемых воздушных угроз, таких как беспилотники, которые остаются незамеченными для обычных радиолокационных станций. В первую очередь данные радары предназначены для манёвренной техники, чтобы обеспечить безопасное перемещение личного состава во время выполнения боевой задачи.

Испытания проходят в рамках программы Flytrap, направленной на полевые испытания средств противодействия БПЛА.