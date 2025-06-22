Одна из компаний пожаловалась на непрозрачность процедуры госзакупок

В Германии планируют закупить 23 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) на замену тем, что были переданы Вооружённым силам Украины. Одна из оборонных компаний - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), обеспокоена непрозрачной процедурой государственных закупок, о чём сообщила изданию Hartpunkt.

Отмечается, что в Бундесвере планируют заключить прямой контракт (без конкурса) с крупнейшей в стране компанией Rheinmetall, которая поставит БРЭМ Buffel по цене 23 миллиона евро за одну единицу техники. Однако FFG ещё в феврале этого года отправили оборонному ведомству письмо, в рамках которого предложили закупить БРЭМ их производства - Wisent 2. Wisent 2 производства FFGОтмечается, что FFG предлагают поставить свою технику по значительно меньшей цене - 11 миллионов евро за одну единицу техники. Помимо этого, данная немецкая компания готова закончить поставки всего за три года, когда Rheinmetall понадобится около пяти лет. В FFG также указывают на техническое превосходство Wisent 2 над Buffel, в частности, с точки зрения цифровизации и приложенных усилий в разработку - всё это было подтверждено экспертами из Бундесвера и взятием техники на эксплуатацию в шести странах.

Немецкая компания планировала обсудить своё предложение с представителями Бундесвера, но они отменили все запланированные встречи, отложив вопрос до осени. Учитывая сложившуюся ситуацию, в FFG сочли верным обнародовать всю информацию относительно процедуры государственных закупок в Бундесвере, написав письмо Hartpunkt. Компания рассчитывает получить контракт на поставку БРЭМ от оборонного ведомства Германии.