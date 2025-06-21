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Nacvark
FT: Япония отменила встречу с США после требования Вашингтона увеличить расходы на оборону
Ожидалось, что на ежегодной встрече министров иностранных дел и обороны будут подняты важные вопросы в двусторонних отношениях

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что правительство Японии отменило встречу на высшем уровне с представителями Соединённых Штатов Америки после того, как Вашингтон потребовал от Токио увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП.

Отмечается, что японские чиновники отдавали приоритет ежегодным переговорам по безопасности в формате «2+2» (министр иностранных дел и министр обороны от каждой стороны), но запланированные на 1 июля переговоры не состоятся. Предполагается, что связано это с требованием Вашингтона к Токио увеличить расходы на оборону (вместо 3% от ВВП американские власти хотят увидеть 3,5% от ВВП). Инициатором требования к повышению оборонных расходов является заместитель министра обороны по военно-политическим вопросам Элбридж Колби.

Однако, как подчёркивает один из высокопоставленных японских чиновников, отмена встречи также обусловлена выборами в верхнюю палату парламента, на которых правящая партия ожидает потерю мандатов. Встреча с американскими чиновниками хоть и предоставляет переговорную площадку для обсуждения и извлечения выгоды в рамках достижения новых договорённостей, но сопутствующие политические риски убедили японское правительство пожертвовать ей - считает представитель консалтинговой компании The Asia Group.

Financial Times напоминают об усугубившихся отношениях между Соединёнными Штатами Америки и Японией из-за введённых в апреле американских тарифов на японский импорт.

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#сша #япония
Источник: ft.com
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