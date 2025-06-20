Имеющиеся у Израиля военно-транспортные самолёты вполне могут быть носителями противобункерных бомб

Израильские авиаудары по Ирану продолжаются уже в течение недели, но Израиль так и не смог поразить ключевой ядерный объект страны - завод по обогащению урана Фордо, расположенный в провинции Кум. Комплекс завода расположен под землёй на глубине ста метров, поэтому для нарушения его работы придётся прибегнуть к противобункерным бомбам, например - Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57. Однако эффективный сброс данных бомб возможен был только с помощью стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, по крайней мере, в начале ирано-израильского конфликта.

Как пишет издание The War Zone, в настоящий момент израильская армия вполне может поразить Фордо и без американского участия. Для этого Вашингтону достаточно передать Израилю авиабомбы GBU-57, которые будут сброшены с военно-транспортного самолёта C-130 Hercules. Основная сложность такой операции в том, что она требует абсолютного контроля над воздушным пространством, учитывая риски сбития тяжёлого самолёта. Сценарий с B-2 Spirit мог бы позволить нанести молниеносный удар без сопутствующих рисков.

Однако ситуация в воздушном пространстве Ирана указывает на имеющуюся уязвимость, чем уже успешно пользуются израильские военные. Принимающие участие в обстрелах иранских территорий самолёты дозаправляются как раз таки с помощью вышеупомянутых C-130 Hercules.

С учётом того, что на данный момент не был сбит ни один из израильских военно-транспортных самолётов-заправщиков, теоретически их бы можно было переоборудовать под американские противобункерные бомбы GBU-57 и нанести удар по Фордо. Очевидно, что это потребует дополнительных усилий для установления абсолютного контроля над воздушным пространством, но всё указывает на возможность такого сценария.

Впрочем, израильские чиновники, говорившие на условиях анонимности, уже сообщали о наличии у Израиля возможности нанести удар по Фордо без Соединённых Штатов Америки, пусть и менее эффективно, чем это сделали бы американские военные.