Израильские чиновники в комментарии изданию подчеркнули, что все обстрелы Ирана изначально были направлены на присоединение США к операции

В Израиле ожидают решения Соединённых Штатов Америки о возможном участии операции по уничтожению ядерной программы Ирана. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников, общавшихся на условиях анонимности.

Источники издания объясняют, что в Тель-Авиве ожидают окончательного решения американского президента Дональда Трампа. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую не призывает Вашингтон присоединиться к ударам, поскольку не желает оказывать давление на Трампа, который должен принять решение самостоятельно.

Один из источников CNN подчеркнул, что вся операция против Ирана изначально основывалось на возможности присоединения Вашингтона к обстрелам в какой-то момент. При этом собеседники издания утверждают, что Израиль способен и сам вывести из строя обогатительные мощности и места хранения обогащённого урана на заводе Фордо, хотя ни один из этих способов не является таким эффективным, как стратегическая бомбардировка объекта американскими противобункерными бомбами весом 14 тонн.

Как уже ранее сообщало издание The Telegraph, израильские военные на данный момент не имеют оружия для нанесения удара по ключевому ядерному объекту Ирана в провинции Кум, где на глубине ста метров обогащают уран до 60%.