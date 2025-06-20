Французская компания Parrot изучила опыт применения БПЛА, чтобы сделать свой беспилотник для европейского рынка

На 53-й выставке Парижского авиасалона французская компания Parrot представила свой разведывательный квадрокоптер Anafi UKR, являющийся военной альтернативой китайского дрона DJI Mavic. Ещё в 2024 году генеральный директор компании Анри Сейду говорил об оценке опыта применения беспилотников, испытаний в реальных условиях, а также изучения реальных потребностей военных.

Теперь компания готова презентовать Anafi UKR весом 1,45 килограмма, который может проводить в воздухе до 38 минут со стандартной и до 50 минут с расширенной батареей. Беспилотник способен стабилизировать картинку и выдаёт изображение в разрешении 640x512 (тепловизионное зрение).

Разведывательный дрон развивает скорость до 18 метров в секунду в зависимости от погодных условий и осуществляемых манёвров, а также сопротивляется ветру скоростью до 15 метров в секунду. Максимальная дальность полёта равна 23 километрам при скорости 10 метров в секунду.

В отличие от гражданской версии, Anafi UKR обеспечивает передачу данных сразу через несколько решений: 5G (без ограничений), Wi-Fi (5 километров), MARS Radio (15 километров) и LoRa (20 километров). Все данные шифруются через AES-XTS с 512-битным ключом.

Anafi UKR уже запущен в серийное производство, а стоимость беспилотника начинается от 15 тысяч евро в зависимости от конфигурации и дополнительных возможностей. В любом случае, речь идёт о полноценном военном разведывательном дроне, который не требует доработки, в отличие от гражданских DJI Mavic китайского производства.