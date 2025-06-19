Озвученные израильскими военными цифры уничтоженных иранских пусковых установок, по всей видимости, соответствуют действительности

С 13 июня 2025 года Израиль наносит удары по объектам Ирана. Среди целей израильской армии - наземные пусковые установки ракет класса «земля - земля», с помощью которых Тегеран наносит ответные удары по израильским территориям.

Издание The War Zone, анализируя обстрелы обеих стран, пишет, что удары Израиля по пусковым установкам Ирана, по всей видимости, принесли результат, ведь количество запускаемых Тегераном баллистических ракет продолжает снижаться.

В материале издания приводятся слова израильского генерала Эффри Дефрина, который недавно заявил о том, что израильской армии удалось отбросить Иран в центральный регион страны, учитывая превосходство израильской авиации в воздухе в западной части. Только во вторник было нанесено 12 ударов по пусковым площадкам и хранилищам ракет, которые теперь располагаются в районе Исхафана.

Менее чем за неделю Тель-Авив отчитался об уничтожении двухсот пусковых установок баллистических ракет, что составляет значительную часть арсенала Ирана. Информация подтверждается реальной ситуацией «на земле»: в последние дни иранская армия запускает по Израилю около двадцати баллистических ракет в сутки, хотя в первые дни конфликта, до поражения большинства пусковых установок, их количество измерялось сотнями.

Несмотря на это, начальник Оперативного управления Армии обороны Израиля генерал-майор Одед Басюк сообщает о сохранении военными бдительности, поскольку Иран по-прежнему продолжит свои попытки нанести Тель-Авиву максимальный ущерб.