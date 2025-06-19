Тайбэй уже законтрактовал поставку 29 РСЗО и более 800 ракет из США

Уже в июле армия Тайваня развернёт на территории острова первую роту, вооружённую реактивными системами залпового огня M142 HIMARS, заказанными у Соединённых Штатов Америки. В планах тайваньской армии сформировать ряд подразделений, чтобы иметь возможность для нанесения дальнобойных ударов.

В состав нового подразделения войдут военнослужащие 10-го армейского корпуса 58-го артиллерийского командования. Сам план развёртывания первой роты M142 HIMARS возник после испытания американских РСЗО в ходе военных учений на базе Цзюпэн.

The Defense Post напоминают, что Тайвань заказал у Соединённых Штатов Америки 29 систем M142 HIMARS, а также симуляторы, учебные снаряды и другое оборудование к ним. Помимо этого, Тайбэй получит на своё вооружение более 800 управляемых ракет американского производство, а также 84 ракет ATACMS. Учебная стрельба РСЗО M142 HIMARS (Тайвань)Стоит отметить, что вся территория Тайваня находится под огневым контролем дальнобойной артиллерии Китая. Развёртывание подразделений M142 HIMARS позволит тайваньским военным получить аналогичную возможность в отношении Китая, ведь дальность поражения ракет ATACMS распространяется на прибрежную зону страны, включая провинции Фуцзянь и Гуандун.