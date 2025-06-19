Уже в июле армия Тайваня развернёт на территории острова первую роту, вооружённую реактивными системами залпового огня M142 HIMARS, заказанными у Соединённых Штатов Америки. В планах тайваньской армии сформировать ряд подразделений, чтобы иметь возможность для нанесения дальнобойных ударов.
В состав нового подразделения войдут военнослужащие 10-го армейского корпуса 58-го артиллерийского командования. Сам план развёртывания первой роты M142 HIMARS возник после испытания американских РСЗО в ходе военных учений на базе Цзюпэн.
The Defense Post напоминают, что Тайвань заказал у Соединённых Штатов Америки 29 систем M142 HIMARS, а также симуляторы, учебные снаряды и другое оборудование к ним. Помимо этого, Тайбэй получит на своё вооружение более 800 управляемых ракет американского производство, а также 84 ракет ATACMS.Стоит отметить, что вся территория Тайваня находится под огневым контролем дальнобойной артиллерии Китая. Развёртывание подразделений M142 HIMARS позволит тайваньским военным получить аналогичную возможность в отношении Китая, ведь дальность поражения ракет ATACMS распространяется на прибрежную зону страны, включая провинции Фуцзянь и Гуандун.