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Nacvark
Defense News: Конгресс предлагает Пентагону утвердить компании для перехода к военному производству
Предполагается, что такой механизм позволит обеспечить быструю конверсию гражданских фабрик в военные заводы, когда возникнет такая необходимость.

Подкомитет по обороне в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей предлагает Пентагону выделить 131 миллионов долларов для утверждения резервной производственной сети на случай необходимости быстрого перехода на военные рельсы. Об этом сообщает издание Defense News, ознакомившись с проектом бюджетных расходов на оборону в 2026 году.

Отмечается, что в предполагаемую сеть войдут компании, которые получат право быстро конвертировать своё гражданское производство на военное, когда это будет необходимо.

Defense News объясняют, что такое предложение обусловлено обеспокоенностью относительно возможностей Китая в сжатые сроки совершить военную конверсию и начать поставлять оружие на поле боя с некогда гражданских конвейерных линий. Законодатели и представители министерства обороны ищут способы укрепить оборонно-промышленный комплекс на случай военного времени, привлекая к этому дополнительные возможности, в том числе гражданские фабрики.

В материале издания напоминают, что Пентагон уже имеет несколько моделей для привлечения коммерческого сектора к военным возможностям. Также приводятся слова бывшего сотрудника Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Натана Диллер, возглавляющего Divergent Technologies, который утверждает, что его компания «утром производит рамы для гиперкаров, а днём - крылатые ракеты».

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#сша #пентагон #конгресс
Источник: defensenews.com
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