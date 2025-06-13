Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Вашингтону удалось сформулировать перечень условий, являющихся контуром проекта по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

По его словам, американские дипломаты взяли украинский и российский перечни условий, постаравшись объединить два документа в один. Келлог утверждает, что новый перечень условий является «комфортным» и отображает то, как может выглядеть окончательный проект мирного соглашения. Он считает новое американское предложение выигрышным, поскольку оно должно помочь достичь мирного соглашения.

На уточняющий вопрос о том, как выглядит окончательный вариант мирного предложения Вашингтона, Кит Келлог ответил, что речь идёт о всеобъемлющем прекращении огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения. Он напомнил, что принимал участие в конференциях в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне и Стамбуле, где обсуждалось мирное урегулирование.

Как известно, на прошедших переговорах в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили свои меморандумы об урегулировании российско-украинского конфликта. Документы кардинально отличались своими условиями.