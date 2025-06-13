Келлог: США сопоставили предложения Украины и России для нового проекта мирного соглашения
Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Вашингтону удалось сформулировать перечень условий, являющихся контуром проекта по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.
По его словам, американские дипломаты взяли украинский и российский перечни условий, постаравшись объединить два документа в один. Келлог утверждает, что новый перечень условий является «комфортным» и отображает то, как может выглядеть окончательный проект мирного соглашения. Он считает новое американское предложение выигрышным, поскольку оно должно помочь достичь мирного соглашения.
На уточняющий вопрос о том, как выглядит окончательный вариант мирного предложения Вашингтона, Кит Келлог ответил, что речь идёт о всеобъемлющем прекращении огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения. Он напомнил, что принимал участие в конференциях в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне и Стамбуле, где обсуждалось мирное урегулирование.
Как известно, на прошедших переговорах в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили свои меморандумы об урегулировании российско-украинского конфликта. Документы кардинально отличались своими условиями.
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