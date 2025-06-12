По его мнению, в будущем армия будет использовать принтеры наряду с оружием

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Армии США Дэн Кэйн, чьи слова приводит издание Business Insider, на недавних слушаниях в Конгрессе предложил рассмотреть возможность оснащения американских военных 3D-принтерами, чтобы иметь возможность проводить критически необходимый ремонт прямо на поле боя. Комментарий генерала является частью ответа на вопрос конгрессменов об армейской практике починки техники за счёт донорского оружия, чтобы не дожидаться поставок.

По его словам, действительно есть необходимость в обеспечении наличия всех критических важных деталей прямо на передовой потенциального театра военных действий. Объясняет он это тем, что логистика порой недоступна.

Американский генерал считает, что в потенциальном военном конфликте вряд ли удастся обеспечить существование логистических центров, которые будут обеспечивать поддержку передовых подразделений, в связи с чем военным придётся полагаться на собственные силы. Отмечается, что от таких логистических центров американская армия зависела во время войн в Ираке и Афганистане, но бои с сопоставимым по силе противником могут отличаться.

Ранее уже была новость об испытании американскими военными грузового дрона TRV-150. В ходе испытаний военные отрабатывали сценарий, при котором 3D-принтер печатает деталь для починки автомобиля, а грузовой дрон доставляет её на передовую.