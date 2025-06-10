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Nacvark
В армии США испытали грузовой БПЛА TRV-150 для доставки снабжения
Он имеет полезную нагрузку до 68 килограмм.

Армия Соединённых Штатов Америки испытала беспилотный летательный аппарат Tactical Resupply Vehicle-150 (TRV-150), предназначенный для поддержки логистики на поле боя без физического участия подразделений снабжения. Об этом сообщается на сайте Армии США.

Отмечается, что данный дрон способен переносить до 68 килограмм полезной нагрузки. Его планируют использовать для того, чтобы снабжать подразделения американской армии удалённо, не рискуя здоровьем и жизнью американских военнослужащих.

Американские военные уже успели провести двухнедельные учения с применением TRV-150, отработав сборку, обслуживание, эксплуатацию и планирование полётов грузового БПЛА. В рамках одного из сценариев военные отработали следующую ситуацию: экипаж Humvee не может выполнять боевую задачу из-за сломанной полуоси бронеавтомобиля, поэтому дожидается TRV-150, который доставляет напечатанную на 3D-принтере деталь для починки транспортного средства.

Оператор БПЛА Марвин Мазариего объясняет, что порой военнослужащие оказываются в ситуации, когда у них нет необходимого оборудования. В этом случае грузовые БПЛА могут за считанные минуты доставить запрашиваемое оборудование, не тратя часы на то, чтобы подразделения снабжения прибыло на автомобиле и передало груз.

Ранее Дональд Трамп распорядился увеличить темы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, чтобы Соединённые Штаты Америки заняли лидерство в экспорте данного типа вооружения.

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#сша #trv-150
Источник: army.mil
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