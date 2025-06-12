Вчера в Одессе прошёл саммит «Украина - Юго-Восточная Европа», на который приехали иностранные лидеры, включая президента Сербии Александра Вучича. Сербский президент предложил Владимиру Зеленскому помощь: в Белграде готовы взять на себя обязательства по восстановлению двух городов Украины или небольшого региона.

По его словам, восстановление населённых пунктов стало бы чем-то очень понятным и заметным для украинских граждан, ведь они получат от Сербии конкретную поддержку. Он добавил, что поддержка Белграда может быть схожа с той, которую готовы оказывать в Азербайджане - финансирование проектов по восстановлению украинских городов.

Вучич заключил, что Украина может рассчитывать на Сербию, когда речь идёт о гуманитарной помощи и политической поддержки территориальной целостности. Сербия не оказывает военную помощь ни Украине, ни России. Президент страны Александр Вучич посещал обе страны после начала российско-украинского конфликта.