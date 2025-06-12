Вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров страны объявил о привлечении 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных Великобританией, для приобретения дополнительного оружия.

В рамках выделенного Лондоном финансирования украинские власти заинтересованы в приобретении британских зенитных ракетных установок Rapid Ranger, которые могут быть интегрированы с любой платформой (автомобилем), грузоподъёмностью не менее 800 килограмм (вес системы, экипажа и боекомплекта). Британская система оснащена тепловизионными камерами, чтобы отслеживать цель в условиях недостаточного освещения или ночи. Помимо этого, предусмотрена автоматическая система наведения на цель (360˚).

Rapid Ranger является по большей степени мобильной системой и предназначена для перехвата ударных беспилотников или ракет, сопоставимых по скорости. Дальность обнаружения цели составляет 15 километров, а эффективный перехват возможен на 7 километрах.

Залп Rapid Ranger составляет четыре ракеты Starstreak-2 или Martlet. В Киеве планируют закупить именно Marlet, опять-таки прибегнув к механизму закупок за счёт британского финансирования.