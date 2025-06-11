По итогам переговоров в Лондоне делегации возвращаются обратно в столицы, чтобы согласовать план действий с главами государств

Вчера делегации Соединённых Штатов Америки и Китая завершили переговоры по торговым вопросам, которые проходили в Лондоне с 9 по 10 июня.

По итогам переговоров американская и китайская делегации согласовали предварительный план по снижению торговой напряжённости, который может поспособствовать постепенному возобновлению торговли между двумя крупнейшими экономиками. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на заявления американских и китайских чиновников.

Теперь дипломаты следуют обратно в Пекин и Вашингтон, чтобы передать главам государств все предложения по итогам переговоров.

Bloomberg подчёркивают, что хоть конкретики мало, но американские переговорщики ожидают решения проблемы с поставками редкоземельных металлов из Китая.

Ранее уже сообщалось, что переговоры в Лондоне будут сосредоточены вокруг редкоземельных металлов, которые играют важную роль в промышленном производстве, начиная от автомобилей, заканчивая современными вооружениями. Так, например, для одного истребителя F-35 понадобится 23 килограмма самария, импортируемого США из Китая.