Об этом сообщил министр обороны Пит Хегсет

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет, чьи слова приводит издание Associated Press, на выступлении в Конгрессе заявил, что Пентагон потратит 134 миллиона долларов на развёртывание военнослужащих в Лос-Анджелесе, где продолжаются протесты против миграционной политики Белого дома.

По его словам, развёртывание предусмотрено в течение следующих двух месяцев, чтобы гарантировать, что американские военные не покинут город в ближайшее время и продолжат обеспечивать порядок. Главный финансовый директор Пентагона Брин Вуллакотт Макдоннелл объяснил, что расходы обусловлены тратами на проезд, проживание и питание американским военнослужащим.

Как известно, на фоне протестов в Лос-Анджелесе американское правительство развернуло в городе две тысячи человек личного состава Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. Федеральное правительство страны видит необходимость в обеспечении порядка военнослужащими, когда местные власти, поддерживающие протестное движение, критикуют Вашингтон за увеличение напряжённости. Последнее развёртывание такого числа войск в штате Калифорния было в 1992 году.