С пятницу в городе идут протесты против рейдов ICE, направленных на принудительную депортацию.

В пятницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) стартовали протесты на фоне ареста 44 мигрантов, которых готовят к депортации. Местные власти поддержали протесты против федерального правительства, учитывая, что значительную часть штата составляют испаноязычные граждане и другие лица, эмигрировавшие в Соединённые Штаты Америки. Протестующие вступили в столкновения с миграционной полицией (ICE).

Заместитель исполнительного директора Белого дома по вопросам принудительного исполнения операций по депортации Том Хоман в эфире Fox News (цитата Reuters) заявил, что уже вечером в субботу (по местному времени) в Лос-Анджелес прибудут военнослужащие Национальной гвардии, учитывая ситуацию с продолжающимися беспорядками и столкновениями с ICE.

Губернатор штата Калифорния Гювин Ньюс раскритиковал решение Белого дома, назвав его «провокационным», поскольку речь идёт о размещении в городе двух тысяч военнослужащих. В ответ Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, где подчеркнул что если местные власти не могут решить вопрос с протестами, федеральному правительству придётся вмешаться.

Не уточняется, какую роль будут исполнять в Лос-Анджелесе прибывшие военнослужащие. Местные власти считают, что развёртывание войск лишь усилит напряжённость в городе.