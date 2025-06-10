Морпехи численностью в более чем 700 человек будут развёрнуты в городе для содействия Национальной гвардии США.

В Лос-Анджелесе начались массовые протесты из-за действий миграционной полиции, которая начала массово депортировать нелегальных мигрантов. Уже в субботу Дональд Трамп распорядился отправить две тысячи солдат Национальной гвардии США на фоне протестов. Позже американский президент дал понять, что положит конец протестам, в связи с чем призывает федеральное правительство, в том числе министра обороны Пита Хегсета, предпринять все необходимые меры.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что более 700 морских пехотинцев будут отправлены в Лос-Анджелес для содействия внутренним войскам в обеспечении порядка. Речь идёт о батальоне военнослужащих, часть из которых имеет опыт в боевых действиях. Информацию подтвердили в Северном командования Армии США (NORTHCOM).

Источники издания объясняют, что не все из отправленных двух тысяч военных Национальной гвардии смогли принять участие в обеспечении порядка, поскольку развёртывание займёт до трёх дней. Учитывая это, федеральные власти задействуют морскую пехоту, которая будет содействовать внутренним войскам.

В CNN подчёркивают, что участие морской пехоты в обеспечении порядка контрастирует с работой Национальной гвардии, которые традиционно, больше сосредоточены на внутренних проблемах. В материале издания также напоминают, что морские пехотинцы не были мобилизованы для развёртывания внутри страны с 1992 года, когда в Лос-Анджелесе начались массовые беспорядки.

Авторы CNN считают применение армии США для разгона протестующих эскалацией ситуации, ведь они не наделены полномочиями на осуществление правоохранительной деятельности, включая проведение арестов. Однако всё может измениться, если Дональд Трамп издаст указ в рамках Закона о восстании, идентифицировав протесты в Лос-Анджелесе как акт восстания или мятежа против федерального правительства.