В Брюсселе хотят снизить российские доходы от энергоносителей и сделать невозможным повторный ввод в эксплуатацию российского газопровода

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что разрабатываемый Европейским союзом 18-й пакет санкций будет направлен против энергетической инфраструктуры России и экспортируемых российских энергоносителей.

По данным издания, европейские страны прекратят импортировать нефтепродукты, произведённые из российской нефти, а также будут добиваться снижения потолка стоимости на российскую нефть до 45 долларов за баррель (сейчас потолок составляет 60 долларов, что соответствует текущей стоимости марки Urals). Помимо этого, Европейская комиссия хочет запретить использование «Северный поток», чтобы предотвратить возможный повторный ввод газопровода в эксплуатацию в случае продажи доли американским инвесторам после завершения российско-украинского конфликта.

Financial Times приводят слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ясно дала понять, что «дороги обратно нет» и работа «Северного потока» не будет возобновлена.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Европейский союз, что Братислава заблокирует 18-й пакет санкций, если Брюссель не предложит словацкому правительству решение, позволяющее продолжить импорт российских энергоносителей.