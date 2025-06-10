На аэродроме «Саки» в Крыму начали оборудовать железобетонные укрытия для размещения стратегической авиации. Об этом информирует Telegram-канал «Военный осведомитель», публикуя фотографии с объекта.

Отмечается, что подобные меры безопасности позволяют защитить авиационную технику от падения обломков, осколков боеприпаса, прямого попадания ударного беспилотного летательного аппарата, бомбы или ракеты. Поражение защитных ангаров возможно только с помощью специализированных боеприпасов предназначенных для нанесения проникающих ударов (например - противобункерная авиационная бомба GBU-57).

Иллюстрация защитного ангара для размещения стратегической авиацииВполне вероятно, что появившиеся на аэродроме железобетонные ангары будут предназначены для размещения стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. До недавних пор на российских аэродромах не было подобных сооружений, хотя первые разговоры о их строительстве начались ещё летом 2024 года.