В Крыму на аэродроме Саки начали оборудовать железобетонные укрытия для стратегической авиации
На аэродроме «Саки» в Крыму начали оборудовать железобетонные укрытия для размещения стратегической авиации. Об этом информирует Telegram-канал «Военный осведомитель», публикуя фотографии с объекта.
Отмечается, что подобные меры безопасности позволяют защитить авиационную технику от падения обломков, осколков боеприпаса, прямого попадания ударного беспилотного летательного аппарата, бомбы или ракеты. Поражение защитных ангаров возможно только с помощью специализированных боеприпасов предназначенных для нанесения проникающих ударов (например - противобункерная авиационная бомба GBU-57).
Вполне вероятно, что появившиеся на аэродроме железобетонные ангары будут предназначены для размещения стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. До недавних пор на российских аэродромах не было подобных сооружений, хотя первые разговоры о их строительстве начались ещё летом 2024 года.
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