По его словам, город был «захвачен» мигрантами

С пятницы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начались протесты против депортации мигрантов. Ситуация перешла к столкновению с сотрудниками миграционной полиции, в связи с чем начались массовые беспорядки. Федеральное правительство США отправило в город две тысячи военнослужащих Национальной гвардии. Несмотря на это, ситуация в городе продолжает оставаться накалённой.

Американский президент Дональд Трамп, комментируя протесты в Лос-Анджелесе, заявил, что город был «захвачен» нелегальными мигрантами и преступниками. По его словам, толпы протестующих нападают на федеральных агентов миграционных служб, пытаясь остановить депортации.

Учитывая новые обстоятельства, Трамп поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, министру обороны Питу Хэгсету и генеральному прокурору Пэм Бонди в координации с другими министерствами предпринять все необходимые действия для того, чтобы «освободить Лос-Анджелес», положив конец беспорядкам.

Дональд Трамп заключил, что в конечном итоге порядок будет восстановлен, нелегальные мигранты депортированы, а Лос-Анджелес - освобождён.