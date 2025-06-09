Об этом сообщил премьер-министр страны Шахбаз Шариф на своей странице в социальных сетях.

Правительство Пакистана достигло соглашения о приобретении 40 истребителей пятого поколения J-35, самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Shaanxi KJ-500 и систем противоракетной обороны HQ-19. Об этом сообщает премьер-министр страны Шахбаз Шариф на своей странице в социальных сетях.

J-35 - китайский истребитель пятого поколения производства Shenyang Aircraft Corporation. Введён в эксплуатацию в 2012 году. При разработке использовались наработки советских и российских истребителей прошлого поколения. В западных медиа называют «китайским F-35».

Помимо прочего, в Исламабаде договорились с Пекином об отсрочке в погашении кредита на сумму 3,7 миллиарда долларов. Пакистанские власти рассчитывают, что поставки J-35 могут начаться в ближайшие месяцы. Вполне вероятно - в августе 2025 года. Пилоты страны уже обучаются эксплуатации китайских самолётов на территории Китая.

Таким образом, армия Пакистана станет первым иностранным государством, вооружившимся китайскими истребителями J-35.