Такая цель поставлена после указа Дональда Трампа.

Не так давно американский президент Дональд Трамп издал исполнительный указ, в котором поручил увеличить добычу и обогащение урана, чтобы обрести энергетическую независимость. Помимо прочего, политик внёс изменения в различные процессы, связанные с получением разрешения на строительство атомного реактора и его ввод в эксплуатацию, чтобы ускорить появление новых атомных электростанций.

Издание Financial Times пишет, что в рамках изданного Трампом указа в Соединённых Штатах Америки запланировали строительство десяти ядерных реакторов уже к 2050 году. По оценкам инвестиционного банка TD Cowen и Министерства энергетики, такие проекты обойдутся в более чем 75 миллиардов долларов.

Отмечается, что Westinghouse, одна из ведущих компаний в отрасли, сотрудничает с Белым домом по поводу возможности строительства десяти ядерных реакторов. В компании ускорили планирование новых ядерных реакторов и рассчитывают уже к 2030 году начать работу по строительству десяти объектов, учитывая ускорение процедуры получения всех разрешений от регуляторов..

Генеральный директор Westinghouse в комментарии Financial Times объясняет, что сейчас у его компании уникальная возможность для реализации планов Белого дома по наращиванию производства электроэнергии с помощью «мирного атома», поскольку у них есть готовый ядерный реактор AP1000, опыт строительства и надёжная цепочка поставок.